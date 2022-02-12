Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 38 тыс. новых больных

Количество новых случаев заражения COVID-19 в Украине стремительно растет / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 11 февраля в Украине зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших – 3 029 детей и 864 медика.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 3 753 человека, зафиксировали 265 летальных исходов. Кроме этого, выздоровели 19 943 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 501 182 человек, а летальных исходов – 102 668.

Всего провели 18 993 661 ПЦР-тестирование.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 4229;

Винницкая область – 720;

Волынская область – 1060;

Днепропетровская область – 2596;

Донецкая область – 1808;

Житомирская область – 1489;

Закарпатская область – 795;

Запорожская область – 1276;

Ивано-Франковская область – 791;

Киевская область – 1326;

Кировоградская область – 487;

Луганская область – 783;

Львовская область – 2351;

Николаевская область – 1013;

Одесская область – 3670;

Полтавская область – 1407;

Ровенская область – 1145;

Сумская область – 1671;

Тернопольская область – 813;

Харьковская область – 1736;

Херсонская область – 1604;

Хмельницкая область – 1813;

Черкасская область – 1246;

Черновицкая область – 789;

Черниговская область – 1594.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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