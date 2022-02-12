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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 38 тыс. новых больных

Юлия Гаврилюк
12 февраля, 08:15
За все время пандемии в Украине заболело – 4 501 182 человек, а летальных исходов – 102 668.

Количество новых случаев заражения COVID-19 в Украине стремительно растет / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 11 февраля в Украине зафиксировано 38 212 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших – 3 029 детей и 864 медика.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 3 753 человека, зафиксировали 265 летальных исходов. Кроме этого, выздоровели 19 943 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 4 501 182 человек, а летальных исходов – 102 668.

Всего провели 18 993 661 ПЦР-тестирование.

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Количество зараженных в регионах за сутки:

  • г. Киев – 4229;
  • Винницкая область – 720;
  • Волынская область – 1060;
  • Днепропетровская область – 2596;
  • Донецкая область – 1808;
  • Житомирская область – 1489;
  • Закарпатская область – 795;
  • Запорожская область – 1276;
  • Ивано-Франковская область – 791;
  • Киевская область – 1326;
  • Кировоградская область – 487;
  • Луганская область – 783;
  • Львовская область – 2351;
  • Николаевская область – 1013;
  • Одесская область – 3670;
  • Полтавская область – 1407;
  • Ровенская область – 1145;
  • Сумская область – 1671;
  • Тернопольская область – 813;
  • Харьковская область – 1736;
  • Херсонская область – 1604;
  • Хмельницкая область – 1813;
  • Черкасская область – 1246;
  • Черновицкая область – 789;
  • Черниговская область – 1594.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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