Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 38 тис. нових хворих

Кількість нових випадків зараження COVID-19 в Україні стрімко зростає / Фото: Колаж: Сьогодні
За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 3 029 дітей та 864 медики.
Про це пише пресслужба МОЗ.
Минулої доби госпіталізували 3 753 особи, зафіксували 265 летальних випадків. Крім цього, одужали 19 943 особи.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 501 182 особи, а померло – 102 668.
Усього провели 18 993 661 ПЛР-тестування.
Кількість заражених у регіонах за добу:
- м. Київ – 4229;
- Вінницька область – 720;
- Волинська область – 1060;
- Дніпропетровська область – 2596;
- Донецька область – 1808;
- Житомирська область – 1489;
- Закарпатська область – 795;
- Запорізька область – 1276;
- Івано-Франківська область – 791;
- Київська область – 1326;
- Кіровоградська область – 487;
- Луганська область – 783;
- Львівська область – 2351;
- Миколаївська область – 1013;
- Одеська область – 3670;
- Полтавська область – 1407;
- Рівненська область – 1145;
- Сумська область – 1671;
- Тернопільська область – 813;
- Харківська область – 1736;
- Херсонська область – 1604;
- Хмельницька область – 1813;
- Черкаська область – 1246;
- Чернівецька область – 789;
- Чернігівська область – 1594.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
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