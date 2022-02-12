Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 38 тис. нових хворих

Кількість нових випадків зараження COVID-19 в Україні стрімко зростає / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих – 3 029 дітей та 864 медики.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 3 753 особи, зафіксували 265 летальних випадків. Крім цього, одужали 19 943 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 501 182 особи, а померло – 102 668.

Усього провели 18 993 661 ПЛР-тестування.

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Кількість заражених у регіонах за добу:

м. Київ – 4229;

Вінницька область – 720;

Волинська область – 1060;

Дніпропетровська область – 2596;

Донецька область – 1808;

Житомирська область – 1489;

Закарпатська область – 795;

Запорізька область – 1276;

Івано-Франківська область – 791;

Київська область – 1326;

Кіровоградська область – 487;

Луганська область – 783;

Львівська область – 2351;

Миколаївська область – 1013;

Одеська область – 3670;

Полтавська область – 1407;

Рівненська область – 1145;

Сумська область – 1671;

Тернопільська область – 813;

Харківська область – 1736;

Херсонська область – 1604;

Хмельницька область – 1813;

Черкаська область – 1246;

Чернівецька область – 789;

Чернігівська область – 1594.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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