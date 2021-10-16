Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили почти 13 тыс. случаев COVID-19

В Украине зафиксировали новые случаи COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки обнаружили 12 983 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 623 882 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 277 жителей Украины (всего – 60 414). Вылечить удалось 2 322 456 инфицированных (5874 – за последние сутки).

Украина вошла в пятерку стран в мире по смертности от коронавируса

Ранее мы сообщали, что во всем мире 11 октября зафиксировали 389 864 новых случая COVID-19. Как оказалось, Украина вошла в пятерку стран в мире, где за сутки больше всего умерших от COVID-19.

Всего 6745 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4-м месте в мире и на третьем – в Европе.

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В частности, 11 октября в США – 84 154 заражения, в Великобритании – 38 520, в Турции – 33 860.

А в России – 28 190 больных, в Румынии – 16 743.

Украина с 11 996 случаями на 8-м месте между Ираном и Таиландом. В Европе Украина на 4-м месте.

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