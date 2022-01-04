Коронавирус в Украине. За сутки почти 2 тыс. новых случаев

В стране за сутки госпитализировали 970 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 3 января в Украине зафиксировано 1746 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них детей – 87, медработников – 21.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 970 человек;

летальных исходов – 135;

выздоровело – 3629 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 678 088 человек;

выздоровело – 3 483 354 человека;

летальных исходов – 96 436;

проведено ПЦР-тестирование – 16 835 647.

Вакцинирование

36 289 человек были вакцинированы против COVID-19 за сутки. Первую дозу получили 8511 человек, вторую дозу – 27 421 человек, дополнительную дозу получили 96 человек, бустерную дозу – 261 человек.

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С начала вакцинальной кампании привито 14 721 822 человека, из них получили первую дозу – 14 721 820 человек, получили две дозы – 13 762 162 человека, получили дополнительную дозу – 4159 человек, бустерную дозу – 5713 человек. В общей сложности проведено 28 493 854 прививки.

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