Коронавирус в Украине. За сутки подтвердили почти 9 тысяч случаев

В стране растет количество летальных случаев от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 8832 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 2512 меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 550 089 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 207 жителей Украины (всего – 58 700). Вылечить удалось 2 292 480 инфицированных (2 053 – за последние сутки).

Читайте также: Самый сильный человек России умер от коронавируса

Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

Реклама

Карантин в Украине

По состоянию на 10 октября все области находятся в желтой зоне карантина, однако показатели большинства регионов уже соответствуют оранжевой зоне.

Какие области могут стать "оранжевыми":

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Полтавская;

Сумская;

Тернопольская;

Харьковская;

Херсонская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Черниговская.

Из-за роста заболеваемости во Львове местные власти решили ужесточить карантин с 18 октября. Какие правила введут:

Реклама

все школы перейдут на "дистанционку";

плановые операции отменят;

ограничат развлекательные массовые мероприятия.

А в Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт будут пускать только привитых от коронавируса пассажиров.Проверять сертификаты будут полицейские и работники Госпродпотребслужбы.