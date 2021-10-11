Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки подтвердили почти 9 тысяч случаев

Ольга Кравченко
11 октября, 08:22
В Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились более 2,5 млн человек – 58 тысяч скончались от болезни

В стране растет количество летальных случаев от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 8832 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 2512 меньше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили у 2 550 089 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 207 жителей Украины (всего – 58 700). Вылечить удалось 2 292 480 инфицированных (2 053 – за последние сутки).

Читайте также:

Статистика МОЗ / Фото: Минздрав

Реклама

Карантин в Украине

По состоянию на 10 октября все области находятся в желтой зоне карантина, однако показатели большинства регионов уже соответствуют оранжевой зоне.

Какие области могут стать "оранжевыми":

  • Волынская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Житомирская;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Полтавская;
  • Сумская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Хмельницкая;
  • Черновицкая;
  • Черниговская.

Из-за роста заболеваемости во Львове местные власти решили ужесточить карантин с 18 октября. Какие правила введут:

Реклама
  • все школы перейдут на "дистанционку";
  • плановые операции отменят;
  • ограничат развлекательные массовые мероприятия.

А в Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт будут пускать только привитых от коронавируса пассажиров.Проверять сертификаты будут полицейские и работники Госпродпотребслужбы.

Реклама