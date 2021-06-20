Коронавирус в Украине. За сутки заразились 479 человек

За прошлые сутки, 19 июня, в Украине зафиксировано 479 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них – 15 детей и 6 медработников. Это на 373 случая меньше, чем вчера.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Всего за время эпидемии в Украине обнаружили 2 млн 229 тыс. 523 случая коронавируса. Из всех заболевших вылечились 2 млн 151 тыс. 463 человека. Летальных исходов было 52 тыс. 16 человек. В стране провели 10 млн 670 тыс. 72 ПЦР-теста.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 544;
- летальных случаев – 24;
- выздоровели – 755.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
- в Киеве – 91;
- Херсонской области – 39;
- Харьковской области – 32;
- Николаевской области – 32;
- Киевской области – 32.
Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.
Кроме того, "Сегодня" сделали тест, насколько хорошо Вы знаете, какие карантинные ограничения действуют этим летом.
Новости на эту же тему: