Коронавирус в Украине: за сутки выявили почти тысячу новых случаев (карта)

Девушка в защитной маске. Фото: obozrevatel
В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 852 новых случая коронавирусной инфекции. Это на 115 заболевших меньше, чем сутками ранее.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook.
Согласно данным, также за минувшие сутки госпитализировали – 571 человека; летальных случаев – 40; выздоровели – 2736 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 2 229 044 человека;
- выздоровели – 2 150 708 человек;
- летальных случаев – 51 992;
- проведение ПЦР-тестов – 10 656 207.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано:
- г. Киев – 202;
- Харьковская область – 63;
- Львовская область – 61;
- Днепропетровская область – 44;
- Николаевская область – 44.
Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.
Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения взялась за изучение штамма коронавируса, выявленного в Латинской Америке.
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