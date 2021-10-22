Ситуация с COVID-19 ухудшается. За сутки заболели почти 24 тысячи украинцев

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает Минздрав.
Всего инфекцию подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).
Что происходит в больницах?
В инфекционной больнице Хмельницкого из 200 коек для пациентов с коронавирусом свободны только 3. На данный момент медучреждение прекратило принимать COVID-больных.
Из-за напряженной ситуации с коронавирусом в Киеве выстроилась очередь из катафалков к крематорию. Все эти люди умерли от COVID-19.
Минздрав показал жуткие фото из COVID-отделений больниц и как вывозят тела умерших.
В больницах Харькова нет свободных мест для COVID-больных с высокопотоковым кислородом. Все 719 точек заняты.
Усиление карантина с 21 октября
В Украине начали действовать новые правила перевозок. Они коснулись железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями.
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.