Коронавирус в Украине набирает обороты. За сутки заразились почти 1000 человек

В Украине несколько дней подряд растет заболеваемость ковидом, при этом количество выздоровевших остается на том же уровне

Количество новых случаев инфицирования растет. Коллаж: "Сегодня"

В Украине несколько дней подряд растет заболеваемость COVID-19. В четверг, 29 июля, зафиксировали 962 новых случаев коронавируса. Для сравнения, сутками ранее было 846 случаев, а в начале этой недели 213.

Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 251 869 человек заболели COVID-19.

За 29 июля вылечились 504 человека (всего – 2 186 353). Умерли от ковида 14 украинцев (с начала эпидемии – 52 930).

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Коронавирус в Украине 30 июля. Источник: Минздрав

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно относительно уровня иммунной защиты человека.

Кроме того, в Александровской больнице Киева умер один из шести пациентов, у которых ранее обнаружили индийский штамм коронавируса "Дельта".

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