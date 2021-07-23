Минздрав Украины: Тесты на антитела к коронавирусу – крайне ненадежны

Отрицательный тест не гарантирует, что человек здоров, а положительный – что болен, говорят в МОЗ

Фото: коллаж "Сегодня"

Результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале "Коронавирус инфо" в пятницу, 23 июля.



Отмечается, что согласно научным исследованиям, концентрация антител в крови переболевших и вакцинированных имеет весьма опосредованное отношение к уровню защиты против COVID-19. Эксперты до сих пор не знают, какой уровень антител необходим для эффективной защиты от вируса.

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Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, для диагностики инфекции данные тесты не подходят, поскольку антитела вырабатываются в организме на протяжении трех недель.

"Поэтому отрицательный тест не обязательно означает, что человек здоров, а положительный не гарантирует, что он болен", – резюмировали в МОЗ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 21 июля в мире зафиксировали рекордное количество смертей среди пациентов с коронавирусом. За сутки скончались 19 748 человек. До этого самый большой показатель был 28 января – 17 116.

Напомним, индийский штамм коронавируса "Дельта" выявили у пациентов Александровской больницы Киева. Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет.

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У всех шести человек, которые поступили в Александровскую больницу, средняя и тяжелая степень заболевания. Два пациента были в реанимации. Большинство из них в последнее время были в России.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта