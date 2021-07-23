Українська
$ 27,19
32,03
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. Где больше всего новых заболевших за сутки

23 июля 2021 8:11

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В стране уже несколько дней подряд количество заболевших больше, чем выздоровевших

Борьба в коронавирусом / коллаж "Сегодня"

Борьба в коронавирусом / коллаж "Сегодня"

За последние сутки, 22 июля, в Украине обнаружили 763 новых заболевших COVID-19. Это на 37 больше, чем сутками ранее.

Реклама

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Читайте также: Как защититься от опасного штамма коронавируса "Дельта" – эксперт Минздрава дала советы

Всего в Украине за время эпидемии 2 247 419 человек заболели COVID-19.

За четверг, 22 июля, выздоровели 639 человек (всего – 2 183 642). Умер от ковида 21 украинец (с начала эпидемии – 52 811).

В тренде
На курортную Кирилловку налетело мощное торнадо: видео огромного вихря
Торнадо в Кирилловке. Коллаж "Сегодня"
Коронавирус в Украине 23 июля. Источник: Минздрав
Реклама

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (226), Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39) и Херсонской (37) областях.

Напомним, индийский штамм коронавируса "Дельта" выявили у шести пациентов Александровской больницы Киева. Новый вирус подхватили люди от 21 до 73 лет.

У всех шести человек, которые поступили в Александровскую больницу, состояние средней и тяжелой степени. Два пациента были в реанимации. Большинство из них в последнее время были в России.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Синоптик: в Украине похолодает везде, а ливни еще больше испортят погоду
Синоптик: в Украине похолодает везде, а ливни еще больше испортят погодуУкраина
Море превратилось в кисель. В курортном Бердянске нашествие медуз – видео
Море превратилось в кисель. В курортном Бердянске нашествие медуз – видеоЗапорожье
Два бабьих лета, морозы и ранний снег: народный синоптик дал прогноз на осень
Два бабьих лета, морозы и ранний снег: народный синоптик дал прогноз на осеньУкраина
Пенсии по инвалидности повысили для 31 тысячи украинцев
Пенсии по инвалидности повысили для 31 тысячи украинцевЭкономика
В Конгрессе США просят Байдена изменить дату визита Зеленского. В чем проблема?
В Конгрессе США просят Байдена изменить дату визита Зеленского. В чем проблема?Украина
Сезон варенья оказался под угрозой срыва – что будет с ценами на сахар
Сезон варенья оказался под угрозой срыва – что будет с ценами на сахарЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять