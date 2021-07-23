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Коронавірус в Україні. Де найбільше нових хворих за добу

23 липня 2021 8:11

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У країні вже кілька днів поспіль кількість нових хворих більше, ніж видужалих

Боротьба з коронавірусом / колаж "Сьогодні"

Боротьба з коронавірусом / колаж "Сьогодні"

За останню добу, 22 липня, в Україні виявили 763 нових хворих на COVID-19. Це на 37 більше, ніж добу тому.

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Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

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Усього в Україні за час епідемії 2 247 419 людей захворіли на COVID-19.

За четвер, 22 липня, одужали 639 людей (усього – 2 183 642). Помер від ковіду 21 українець (з початку епідемії – 52 811).

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Коронавірус в Україні 23 липня. Джерело: МОЗ
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За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39) і Херсонській (37) областях.

Нагадаємо, індійський штам коронавірусу "Дельта" виявили в шести пацієнтів Олександрівської лікарні Києва. Новий вірус підхопили люди від 21 до 73 років.

У всіх шести людей, які надійшли в Олександрівську лікарню, стан середнього та тяжкого ступеня. Два пацієнти були в реанімації. Більшість з них останнім часом були в Росії.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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