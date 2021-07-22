Коронавірус б'є з новою силою? Скільки українців захворіло за добу

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За останню добу, 21 липня, в Україні виявили 726 нових хворих на COVID-19- це на 71 більше, ніж добу тому.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.
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Усього в Україні за час епідемії 2 246 656 людей захворіли на COVID-19.
За середу, 21 липня, одужала 501 людина (усього – 2 183 003). Помер від ковіду 21 українець (з початку епідемії – 52 790).
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Тим часом в окупованому Росією Криму встановили новий "рекорд" за кількістю хворих на COVID-19 – виявили понад 400 нових випадків коронавірусної хвороби.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавірусу, не чекаючи "кращої" вакцини, бо найкраща – та, яка вже введена.
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