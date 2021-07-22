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Коронавірус б'є з новою силою? Скільки українців захворіло за добу

22 липня 2021 8:11

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Україні з кожним днем все більше українців заражаються коронавірусом – нові дані Міністерства охорони здоров'я

Колаж: Reuters/Pixabay

Колаж: Reuters/Pixabay

За останню добу, 21 липня, в Україні виявили 726 нових хворих на COVID-19- це на 71 більше, ніж добу тому.

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Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

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Усього в Україні за час епідемії 2 246 656 людей захворіли на COVID-19.

За середу, 21 липня, одужала 501 людина (усього – 2 183 003). Помер від ковіду 21 українець (з початку епідемії – 52 790).

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Коронавірус 22 липня. Джерело: МОЗ
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Тим часом в окупованому Росією Криму встановили новий "рекорд" за кількістю хворих на COVID-19 – виявили понад 400 нових випадків коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавірусу, не чекаючи "кращої" вакцини, бо найкраща – та, яка вже введена.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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