Коронавірус в Україні. Кількість випадків за добу знову зросла

У вівторок в країні захворіло більше українців, ніж видужало

Кількість нових випадків інфікування зростає. Колаж: "Сьогодні"

За останню добу, 20 липня, в Україні виявили 655 нових пацієнтів з коронавірусом. Це на 57 випадків більше, ніж добою раніше.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

Читайте також: Як захиститися від небезпечного штаму коронавірусу "Дельта" – експерт МОЗ дала поради

Усього в Україні за час епідемії 2 245 930 хворих на COVID-19.

За вівторок в Україні одужали 577 людей (усього 2 182 502). За минулу добу померли від ковіду 13 українців (з початку епідемії 52 769).

В тренді Радник Держдепу в Києві і суди по Тупицькому і Штепі – анонси СЬОГОДНІ

Коронавірус 21 липня. Джерело: МОЗ

Реклама

Тим часом в окупованому Росією Криму встановили новий "рекорд" за кількістю хворих на COVID-19 – виявили понад 400 нових випадків коронавірусу.

Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавірусу, не чекаючи "кращої" вакцини, так як найкраща – та, яка вже введена.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта