Коронавірус в Україні. Кількість випадків за добу знову зросла

Кількість нових випадків інфікування зростає. Колаж: "Сьогодні"
За останню добу, 20 липня, в Україні виявили 655 нових пацієнтів з коронавірусом. Це на 57 випадків більше, ніж добою раніше.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.
Читайте також: Як захиститися від небезпечного штаму коронавірусу "Дельта" – експерт МОЗ дала поради
Усього в Україні за час епідемії 2 245 930 хворих на COVID-19.
За вівторок в Україні одужали 577 людей (усього 2 182 502). За минулу добу померли від ковіду 13 українців (з початку епідемії 52 769).
Тим часом в окупованому Росією Криму встановили новий "рекорд" за кількістю хворих на COVID-19 – виявили понад 400 нових випадків коронавірусу.
Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавірусу, не чекаючи "кращої" вакцини, так як найкраща – та, яка вже введена.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта