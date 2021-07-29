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Уже более 800 больных за сутки. В Украине растет заболеваемость COVID-19

29 июля 2021 8:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вылечились за вчерашние сутки на 300 людей меньше, чем заболели

В Украине увеличилось количество новых больных. Коллаж "Сегодня"

В Украине увеличилось количество новых больных. Коллаж "Сегодня"

В Украине во вторник, 28 июля, зафиксировали 846 новых случаев коронавируса. Это на 129 больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщили в Минздраве.

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Всего в Украине за время эпидемии 2 250 907 человек заболел COVID-19.

За 28 июля вылечились 510 человек (всего – 2 185 849). Умерли от ковида 25 украинцев (с начала эпидемии – 52 916).

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Коронавирус в Украине 29 июля. Источник: Минздрав
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Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно относительно уровня иммунной защиты человека.

Кроме того, в Александровской больнице Киева умер один из шести пациентов, у которых ранее обнаружили индийский штамм коронавируса "Дельта".

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в Украине собираются вакцинировать детей против коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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