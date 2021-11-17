Коронавирус. За сутки в Украине заболели еще более 18 тысяч человек

В Украине продолжается борьба с пандемией коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 468 человек;
- летальных исходов – 769,
- выздоровели – 20 211 человек.
Количество зараженных в регионах в сутки:
- г. Киев – 1609 случай;
- Винницкая область – 733 случая;
- Волынская область – 731 случаев;
- Днепропетровская область – 1675 случаев;
- Донецкая область – 1032 случаев;
- Житомирская область – 456 случаев;
- Закарпатская область – 344 случая;
- Запорожская область – 1087 случаев;
- Ивано-Франковская область – 642 случая;
- Киевская область – 1069 случаев;
- Кировоградская область – 131 случаев;
- Луганская область – 328 случаев;
- Львовская область – 721 случаев;
- Николаевская область – 950 случаев;
- Одесская область – 1504 случаев;
- Полтавская область – 1168 случаев;
- Ровенская область – 738 случая;
- Сумская область – 385 случаев;
- Тернопольская область – 367 случаев;
- Харьковская область – 639 случаев;
- Херсонская область – 337 случаев;
- Хмельницкая область – 803 случая;
- Черкасская область – 721 случая;
- Черновицкая область – 199 случаев;
- Черниговская область – 299 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Раньше мы писали:
- В Минздраве заявили, что в Украине области могут начать выходить из красной карантинной зоны уже на следующей неделе.
- Киевский крематорий проводит вдвое больше кремаций, чем в летние месяцы, так как Украина борется с новой волной COVID-19.