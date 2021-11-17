Коронавирус. За сутки в Украине заболели еще более 18 тысяч человек

В Украине продолжается борьба с пандемией коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 468 человек;

летальных исходов – 769,

выздоровели – 20 211 человек.

Количество зараженных в регионах в сутки:

г. Киев – 1609 случай;

Винницкая область – 733 случая;

Волынская область – 731 случаев;

Днепропетровская область – 1675 случаев;

Донецкая область – 1032 случаев;

Житомирская область – 456 случаев;

Закарпатская область – 344 случая;

Запорожская область – 1087 случаев;

Ивано-Франковская область – 642 случая;

Киевская область – 1069 случаев;

Кировоградская область – 131 случаев;

Луганская область – 328 случаев;

Львовская область – 721 случаев;

Николаевская область – 950 случаев;

Одесская область – 1504 случаев;

Полтавская область – 1168 случаев;

Ровенская область – 738 случая;

Сумская область – 385 случаев;

Тернопольская область – 367 случаев;

Харьковская область – 639 случаев;

Херсонская область – 337 случаев;

Хмельницкая область – 803 случая;

Черкасская область – 721 случая;

Черновицкая область – 199 случаев;

Черниговская область – 299 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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