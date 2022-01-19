Коварный "Омикрон": как не перепутать с ОРВИ – ответ врача

Симптомы нового штамма "Омикрона" можно перепутать с ОРВИ. Фото: коллаж "Сегодня"
"Омикрон" по симптомам похож на обычную ОРВИ. Защититься от нового штамма коронавируса поможет не только вакцинация, но и дистанция, ношение маски в людных местах и регулярное мытье рук.
Об этом сообщила менеджер по общественному здоровью управления здравоохранения Черновицкого городского совета Надежда Лабанда, передает АСС.
Распространенные симптомы "Омикрона"
- Насморк
- Головные боли
- Усталость
- Чихание
- Боль в горле
"Кстати, отличный от предыдущих штаммов симптом – чихание и охриплость голоса. А вот температуру фиксируют только в четверти случаев. Потеря вкуса и запаха – тоже встречаются редко. То есть "Омикрон" очень похож на обычную ОРВИ", – рассказала Лабанда.
Она отметила: несмотря на то, что симптомы "Омикрона" похожи на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи.
После инфицирования человека вирус быстро становится заразным для других, потому что инкубационный период "Омикрона" – всего 3 дня.
"Все эти признаки недуга приобретают более тяжелую форму и продолжаются дольше у тех, кто не вакцинировался. У вакцинированных и уже переболевших коронавирусом заболевание проходит в более легкой форме", – подчеркнула Лабанда.
"Омикроном" больше болеют молодые люди: средний возраст пациентов – 30,8 года. В то время как "Дельтой" болели люди от 38 лет и старше.
Лабанда призвала людей вакцинироваться и добавила, что следует не забывать о простых правилах, которые защищают: дистанция, ношение маски в людных местах и регулярное мытье рук.
"Омикрон" наступает! Еще в одной области Украины случаи заражения новым штаммом
В Черновицкой области официально подтвердили циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон". Таких случаев по меньшей мере 16.
На днях в Киев на исследование было отправлено 30 образцов. В 16 из них обнаружен вариант вируса "Омикрон". Остальные 14 образцов содержали штамм "Дельта".
Образцы отбирали 5-6 января.
"В области и дальше циркулирует "Дельта", которая преобладала последние месяцы. В то же время уже распространяется и "Омикрон" , – объяснила главный санитарный врач Черновицкой области Наталья Гопко.
Сейчас врачи пытаются выяснить, есть ли у пациентов с "Омикроном" тяжелые случаи болезни.
"Омикрон" в Украине
- Раньше в Одессе зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.
- 17 января стало известно об "Омикроне" в Харьковской области.
- Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.
- Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".
- В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого является штамм коронавируса "Омикрон".
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