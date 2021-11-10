"Зеленая" Украина для ЕС. Все, что нужно знать о правилах въезда

Украина стала "красной" для стран ЕС. Фото: коллаж "Сегодня"

На днях Украину исключили из "зеленого списка" ЕС. Кипр стал первой страной Европейского Союза, которая сохранила возможность въезда для украинцев. Также не стали закрывать свои границы Эстония, Хорватия, Нидерланды, Чехия и Дания.

Подробнее о правилах въезда в эти страны для украинцев – читайте далее в материале "Сегодня".

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Кипр

Страна признает такие вакцины: Johnson & Johnson; AstraZeneca; Pfizer; Moderna; Sputnik; Sinopharm; Sinovac (CoronaVac).

Правила въезда для украинцев в страну:

Всем пассажирам необходимо пройти регистрацию на платформе CyprusFlightPass за 48 часов до вылета.

Вакцинированные пассажиры, имеющие действующий сертификат вакцинации от коронавируса, могут путешествовать в Республику Кипр без дополнительных тестов.

Перед поездкой копию сертификата о прививках нужно скачать на платформе Cyprus Flight Pass за 48 часов до вылета, а также указать данные о вакцинации.

Невакцинированным пассажирам необходимо иметь отрицательный результат COVID-теста, сделанного за 72 часа до вылета.

Сразу по прилету на Кипр, в аэропорту, невакцинированные пассажиры должны сделать COVID-тест, его результат будет доступен онлайн уже через три часа на платформе covid-testcyprus.com. До получения отрицательного результата, пассажир должен находится на самоизоляции.

Эстония

В Эстонию из Украины разрешен въезд с любой целью для лиц, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

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Вакцины для Эстонии: Comirnaty (BioNTech/Pfizer); AztraZeneca/Vaxzevria/Covis.

Кроме того, украинцы, которые не прошли полный курс вакцинации и прибывают в Эстонию для работы, обучения или на основании специального разрешения, должны за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или, как альтернатива, за 48 часов – экспресс-тест на антитела – и предъявить справку об отрицательном результате. Такие лица также подлежат 10-дневной самоизоляции.

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Хорватия

Украинцы должны предоставить следующие документы:

документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов с момента тестирования до момента пересечения хорватской границы или быстрый тест на антиген – RAT на SARS-CoV-2, сделанный не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы;

сертификат о прививках, свидетельствующий о том, что лицо вакцинировано двумя дозами вакцины от Covid-19, используемой в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию

медицинская справка о том, что лицо выздоровело от COVID-19 и получило одну дозу вакцины в течение 8 месяцев от заражения вирусом, при условии, что лицо было привито в пределах 365 дней до момента пересечения границы;

положительный результат ПЦР-теста, или быстрого теста на антиген, упомянутый в пункте 1, подтверждающий, что лицо выздоровело от вирусной инфекции SARS-CoV-2, проведенного за предыдущие 365 дней, или справка о том, что лицо выздоровело от COVID-19, выданная врачом;

Стоит отметить, что при отсутствии одного из вышеупомянутых документов въезд в Хорватию может быть разрешен при условии обязательства пребывания на самоизоляции до сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет. После получения результатов тестов лицо освобождается от самоизоляции. При отсутствии возможности сдачи тестов самоизоляция длится 10 дней.

Дети до 12 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, имеющими отрицательный результат ПЦР-тест или быстрый тест на антиген.

Нидерланды

В Нидерланды с 13 ноября можно попасть, если есть доказательство полной вакцинации препаратом, одобренным Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Чехия

Чехия признает такие вакцины: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield при условии, что после вакцинации прошло не менее 14 дней.

Так, въезд в Чехию разрешен:

Гражданам Украины, которые прошли полный курс прививки.

Перед въездом в Чехию нужно в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля.

Обязательным условием для безвизовой поездки также является наличие действительного заграничного биометрического паспорта и медицинского страхования на срок поездки.

Гражданам Украины, имеющим вид на жительство в Чехии или визу, выдаваемую органами Чешской Республики, а также гражданам Украины, имеющим вид на жительство в другой стране ЕС

Гражданам Украины в исключительных гуманитарных ситуациях при наличии подтверждающих документов, выданных чешскими органами, в частности: справка от врача или медицинского учреждения; вызов в суд; приглашение от государственного органа; справка о необходимости надлежащего ухода за лицом (от врача или социальной службы) и документы для подтверждения родственных связей с этим лицом; судебное решение об установлении опеки над ребенком или встречах с ним.

Дания

Въезд в Данию разрешен для граждан Украины в любых целях, в том числе туристической. Украинцам нужно иметь ковид-сертификат ЕС о полной вакцинации или эквивалентный ему. Сертификат можно предоставлять как бумажный, так и в приложении "Дія".

Дания признает такие вакцины: Comirnaty/Pfizer-BioNTech; Janssen/Johnson & Johnson; Spikevax/Moderna; Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca.

Для ЕС Украина больше не в "зеленой зоне"

Согласно решению ЕС, теперь для украинцев рекомендуют закрыть границы, пока ситуация с коронавирусом не улучшится. Однако каждая страна Евросоюза сама решает, запрещать ли въезд туристов из нашей страны полностью, делать исключения для вакцинированных (и какими вакцинами) или же для тех, кто предоставит ПЦР-тест.

Глава МИД Дмитрий Кулеба уже объяснил: после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Теперь перед поездкой в Европу, нужно проверять, какие ограничения действуют в той или иной стране.

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