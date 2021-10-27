Красная зона расширяется! Какие ограничения ждут украинцев: список

Карантин в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

На утро 27 октября красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. Кроме этого, экс-министр здравоохранения Максим Степанов рассказывал о причине ухудшения COVID-ситуации на сегодняшний день.

Сайт "Сегодня" собрал все подробности о ситуации с коронавирусом в Украине.

Реклама

Кто в красной зоне?

В красную зону карантина в Украине на сегодняшний день входят области:

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Одесская

Сумская

Херсонская

Ровенская

Николаевская

Но уже с 30 октября в этом уровне эпидопасности будет уже 15 регионов.

В Украине в красную зону карантина перейдут Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Реклама

Правила красной зоны

Запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. д. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений вакцинированы. Альтернативой вакцинации может быть негативный ПЦР-тест или тест на антиген, но действуют они лишь 72 часа.

Ограничения не распространяются на работу продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты, банков, ветклиник.

Реклама

Правоохранители следят за соблюдением правил. Они устраивают рейдовые проверки в местах массового скопления людей, в транспорте, кафе и ТРЦ. Нарушителям карантина грозит штраф.

Штрафы за нарушение карантина

При отсутствии защитной маски при нахождении в общественном транспорте грозит штраф в размере от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Таким образом, сумма штрафа за отказ носить маску составляет от 170 до 255 гривень.

Штрафы за отсутствие документа о прививке или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами будут оплачивать пассажиры.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Работа транспорта

С 21 октября в Украине действуют новые правила для межобластных перевозок.

Водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двухдозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

На детей ограничения не распространяются.

Полный локдаун в Украине

В Кабмине неоднократно заявляли, что вводить полный локдаун в Украине не планируют. Украинцев призывают вакцинироваться, чтобы избежать возможных ограничений.

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что локдаун в Украине объявляется тогда, когда все области переходят в красную зону.

Причина ухудшения ситуации с COVID-19

Экс-министр здравоохранения Максим Степанов 26 октября заявил, что в Украине власти с июля сняли все карантинные ограничения и собственным примером показывали, что даже масочного режима можно не соблюдать. Это и есть результат той катастрофы, которая сейчас происходит.

Степанов добавил, что ухудшение статистики инфицирования коронавирусом в Украине – это еще не пик заболеваемости.

Вакцинация украинцев

Сейчас делают примерно 250 тыс. прививок в сутки. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что если дальше вакцинировать людей в таком количестве, то до конца года можно привить еще 50% населения.

"Все будем очень рады, если сделаем то количество прививок до конца года, которое прогнозирует министр здравоохранения. Мощности системы Минздрава полностью готовы к такому количеству проводимых прививок. Но здесь важно другое – какие категории мы прививаем. У нас более 90% людей, находящихся в больницах, – люди за 60 лет. Если вы посмотрите на динамику прививок этой категории, то она от общего количества составляет до 25%, а от общего количества пенсионеров – около 15-17%", – заявил экс-министр Максим Степанов.

Он добавил, что это очень мало, потому что пожилые люди – самая уязвимая категория населения, которая пополняет статистику заражения коронавирусом. И очень важно сосредоточиться на этой группе населения.

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 26 октября, в Украине зафиксировали 22 574 новых случая COVID-19. Это на 3454 больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 825 733 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 692 жителя Украины (всего – 65 628). Вылечить удалось 2 401 705 инфицированных (11 593 – за последние сутки).

Читайте также: