"Червона зона" розширюється! Які обмеження чекають на українців: список

Карантин в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

На ранок 27 жовтня "червона зона" карантину діє у Сумській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Рівненській областях. Окрім цього, екс-міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав про причину погіршення COVID-ситуації на сьогоднішній день.

Сайт "Сьогодні" зібрав усі подробиці щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

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Хто у "червоній зоні"?

До червоної зони карантину в Україні на сьогоднішній день входять області:

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Одеська

Сумська

Херсонська

Рівненська

Миколаївська

Але з 30 жовтня на цьому рівні епіднебезпеки буде вже 15 регіонів.

До "червоної зони" карантину перейдуть Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

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Правила "червоної зони"

Забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновані. Альтернативою вакцинації може бути негативний ПЛР-тест або тест на антиген, але діють вони лише 72 години.

Обмеження не поширюються на роботу продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків, ветклінік.

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Правоохоронці стежать за дотриманням правил. Вони влаштовують рейдові перевірки у місцях масового скупчення людей, у транспорті, кафе та ТРЦ. Порушникам карантину загрожує штраф.

Штрафи за порушення карантину

За відсутності захисної маски під час перебування у громадському транспорті загрожує штраф у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Отже, сума штрафу за відмову носити маску становить від 170 до 255 гривень.

Штрафи за відсутність документа про щеплення чи негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами оплачуватимуть пасажири.

Відсутність документа про щеплення або негативного тесту пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

Робота транспорту

З 21 жовтня в Україні діють нові правила для міжобласних перевезень.

Водії, екіпаж та пасажири повинні мати один із таких документів:

документ, що підтверджує одержання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однією дозою вакцини або двома дозами;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема, з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу, що діє 72 години.

На дітей обмеження не поширюються.

Повний локдаун в Україні

У Кабміні неодноразово заявляли, що запроваджувати повний локдаун в Україні не планують. Українців закликають вакцинуватись, щоб уникнути можливих обмежень.

Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомляв, що локдаун в Україні оголошується тоді, коли всі області переходять до "червоної зони".

Причина погіршення ситуації із COVID-19

Екс-міністр охорони здоров'я Максим Степанов 26 жовтня заявив, що в Україні влада з липня зняла всі карантинні обмеження і власним прикладом показувала, що навіть маскового режиму можна не дотримуватися. Це і є результатом тієї катастрофи, яка зараз відбувається.

Степанов додав, що погіршення статистики інфікування коронавірусом в Україні – це ще не пік захворюваності.

Вакцинація українців

Наразі роблять приблизно 250 тис. щеплень за добу. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що якщо далі вакцинувати людей у такій кількості, то до кінця року можна щепити ще 50% населення.

"Всі будемо дуже раді, якщо зробимо ту кількість щеплень до кінця року, яку прогнозує міністр охорони здоров'я. Потужності системи МОЗ повністю готові до такої кількості щеплень, що проводяться. Але тут важливо інше – які категорії ми прищеплюємо. У нас більше 90% людей, які перебувають у лікарнях – люди за 60 років. Якщо ви подивіться на динаміку щеплень цієї категорії, то вона від загальної кількості становить до 25%, а від загальної кількості пенсіонерів – близько 15-17%", – заявив екс-міністр Максим Степанов.

Він додав, що це дуже мало, бо люди похилого віку – найвразливіша категорія населення, яка поповнює статистику зараження коронавірусом. Дуже важливо зосередитись на цій групі населення.

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

Минулої доби, 26 жовтня, в Україні зафіксували 22 574 нових випадків COVID-19. Це на 3 454 більше, ніж на добу раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 825 733 людей. Минулої доби від COVID-19 померли 692 мешканці України (всього – 65 628). Вилікувати вдалося 2 401 705 інфікованих (11 593 – за останню добу).

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