"Красных" больше всего! Минздрав обновил карантинные зоны – список

"Оранжевых" областей меньше всего / Фото: Коллаж: Сегодня

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине. В красной зоне карантина находится 19 регионов Украины.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

г. Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

Оранжевая зона

Полтавская,

Закарпатская.

Желтая зона

Тернопольская,

Кировоградская,

Черновицкая,

Харьковская.

Красную зону готовы покинуть 6 областей

Шесть областей уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности распространения коронавируса, хотя все еще остаются "красными". Кроме этого, есть 10 регионов, которые превосходят уровень госпитализации.

"Сейчас есть 6 регионов, которые готовы выйти из красного уровня эпидопасности. Но комиссия ТЭБ и ЧС эти регионы не выводит. Потенциально причиной может быть то, что сейчас обновляется карантинное постановление, чтобы выводить регионы в соответствии с новыми карантинными индикаторами, или ограничениями", – заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, решение по выходу регионов из красной зоны будет зависеть от того, когда будет собираться комиссия ТЭБ и ЧС.

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"Но то, что регионы в ближайшее время должны выходить, то это должно уже произойти, если не будет каких-то кардинальных изменений в решениях правительства относительно критериев выхода из красного уровня", – сообщил эксперт.

Киев, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области уже не имеют ни одного признака красной зоны эпидемической опасности распространения коронавируса.

Согласно таблице Минздрава, в этих регионах пришли в норму такие показатели:

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загруженность коек с кислородом;

уровень госпитализаций и его динамика;

уровень заболеваемости;

коэффициент выявления случаев инфицирования.

С такими показателями регионы можно переводить в желтую зону.

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