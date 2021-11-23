Красных может стать меньше? В Украине обновили карантинные зоны

В Украине 19 регионов в красной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 23 ноября в Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом в Луганской и Львовской областях. В красной карантинной зоне до сих пор находится 18 регионов и Киев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

В двух областях полностью стабилизировались показатели – Львовской и Луганской. В Черкасской, Одесской и Запорожской областях только один показатель не в норме – коэффициент выявления случаев, в Киеве, Херсонской и Донецкой областях – уровень госпитализаций.

Киев

Херсонская

Одесская

Запорожская

Донецкая

Днепропетровская

Сумская

Николаевская

Ровенская

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Хмельницкая

Черниговская

Львовская

Волынская

Черкасская

Винницкая (области)

Оранжевая зона

Полтавская

Харьковская

Закарпатская (области)

Желтая зона

Тернопольская

Кировоградская

Черновицкая (области)

В Украине уменьшается красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1058, а медработников – 231.

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