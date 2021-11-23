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Красных может стать меньше? В Украине обновили карантинные зоны

София Ковнир
23 ноября, 10:57
В двух областях полностью стабилизировались показатели

В Украине 19 регионов в красной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 23 ноября в Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом в Луганской и Львовской областях. В красной карантинной зоне до сих пор находится 18 регионов и Киев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Красная зона

В двух областях полностью стабилизировались показатели – Львовской и Луганской. В Черкасской, Одесской и Запорожской областях только один показатель не в норме – коэффициент выявления случаев, в Киеве, Херсонской и Донецкой областях – уровень госпитализаций.

  • Киев
  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская
  • Волынская
  • Черкасская
  • Винницкая (области)

Оранжевая зона

  • Полтавская
  • Харьковская
  • Закарпатская (области)

Желтая зона

  • Тернопольская
  • Кировоградская
  • Черновицкая (области)

В Украине уменьшается красная зона. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 22 ноября, в Украине зафиксировано 12 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1058, а медработников – 231.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2055 человек;
  • летальных исходов – 720;
  • выздоровело – 23 107 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 353 136 человек;
  • выздоровело – 2 796 597 человек;
  • летальных исходов – 82 318.

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