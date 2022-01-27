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"Красных" снова больше. Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

София Ковнир
27 января, 09:35
Ситуация с коронавирусом в стране накаляется

Очередная волна заболеваний может продлиться до апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 27 января в Украине в красную карантинную зону вошли два региона. "Оранжевыми" стали 14 областей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Карантинные зоны в Украине

Сейчас в красную зону карантина входят следующие области:

  • Ровенская
  • Ивано-Франковская

В оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Черновицкая.

Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.

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Карантинные зоны в Украине по состоянию на 27 января

В Украине за сутки нашли более 32 тысяч новых больных COVID-19

За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4 847, медработников – 797.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 016 человек;
  • летальных исходов – 154;
  • выздоровело – 5 237 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 946 202 человека;
  • выздоровело – 3 601 952 человека;
  • летальных исходов – 99 738;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 756 198.

Вакцинация в Украине

За сутки 82 360 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу – 29 726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу – 23 056 человек.

С начала вакцинальной кампании прививку сделали 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получили две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек.

В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.

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