"Красных" снова больше. Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

Очередная волна заболеваний может продлиться до апреля. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 27 января в Украине в красную карантинную зону вошли два региона. "Оранжевыми" стали 14 областей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Сейчас в красную зону карантина входят следующие области:

В оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:

Все остальные регионы входят в желтую зону карантина.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 27 января

За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4 847, медработников – 797.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 3 016 человек;

летальных исходов – 154;

выздоровело – 5 237 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 946 202 человека;

выздоровело – 3 601 952 человека;

летальных исходов – 99 738;

проведено ПЦР-тестирование – 17 756 198.

Вакцинация в Украине

За сутки 82 360 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу – 29 726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу – 23 056 человек.

С начала вакцинальной кампании прививку сделали 15 250 202 человека, из них получили первую дозу – 15 250 200 человек, получили две дозы – 14 549 494 человека, получили дополнительную дозу – 14 921 человек, бустерную дозу – 271 119 человек.

В общей сложности проведено 30 085 734 прививки.

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