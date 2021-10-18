Красных зон в ближайшее время станет больше: прогноз Минздрава

Красных зон в Украине будет становиться больше. / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время список красных зон в Украине может увеличится. Сейчас в стране самые жесткие правила карантина действуют в пяти регионах.

Об этом рассказал во время брифинга главный санврач Игорь Кузин.

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Кто уже в красной зоне?

В Украине уже пять красных зон. Туда попали такие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Херсонская.

Кто следующий?

Кузин заявил, что красных зон будет больше. Однако конкретных областей в этот раз он не называл.

"Не исключаем, что в ближайшее время красный уровень могут установить и в других областях. Поэтому именно сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах", – сказал санврач.

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На территории красной зоны запрещается:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Ограничения не будут применяться, если у всех посетителей и сотрудников будет доступен зеленый COVID-сертификат, то есть все они будут полностью вакцинированы против коронавирусной болезни. В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

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