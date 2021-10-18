Четыре области с сегодняшнего дня в красной зоне: новые правила

В Украине с 18 октября в четырех областях действуют новые правила карантина – что изменилось

Локдаун в Украине все ближе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине с 18 октября еще четыре региона Украины попали в красную зону карантина. Речь идет о Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской области

Такое решение приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС еще 15 октября.

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С сегодняшнего дня в этих регионах будут действовать правила, предусмотренные для красной зоны карантина.

На территории красной зоны запрещается:

работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В красной зоне разрешена работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.

Правила красной зоны. Данные Минздрава

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

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За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.