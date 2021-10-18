"Червоних зон" найближчим часом стане більше: прогноз МОЗ

Червоних зон в Україні ставатиме більше. / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом список червоних зон в Україні може збільшитися. Нині найжорсткіші правила карантину діють у п'яти областях.

Про це розповів під час брифінгу головний санлікар Ігор Кузін.

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Хто вже в "червоній" зоні?

В Україні вже п'ять "червоних" областей:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Херсонська.

Хто наступний?

Кузін заявив, що "червона зона" ще розшириться. Однак конкретних областей цього разу він не називав.

"Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах", – сказав санлікар.

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На території "червоної зони" забороняється:

робота громадського харчування, крім адресного доставлення і замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

Обмеження не застосовуватимуться, якщо у всіх відвідувачів і співробітників буде зелений COVID-сертифікат, тобто всі вони повністю вакциновані проти коронавірусної хвороби. У "червоній зоні" дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.

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