"Червоних зон" найближчим часом стане більше: прогноз МОЗ

Червоних зон в Україні ставатиме більше. / Фото: Колаж: Сьогодні
Найближчим часом список червоних зон в Україні може збільшитися. Нині найжорсткіші правила карантину діють у п'яти областях.
Про це розповів під час брифінгу головний санлікар Ігор Кузін.
Хто вже в "червоній" зоні?
В Україні вже п'ять "червоних" областей:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Херсонська.
Хто наступний?
Кузін заявив, що "червона зона" ще розшириться. Однак конкретних областей цього разу він не називав.
"Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах", – сказав санлікар.
На території "червоної зони" забороняється:
- робота громадського харчування, крім адресного доставлення і замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
- робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.
Обмеження не застосовуватимуться, якщо у всіх відвідувачів і співробітників буде зелений COVID-сертифікат, тобто всі вони повністю вакциновані проти коронавірусної хвороби. У "червоній зоні" дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек і всіх продовольчих магазинів.
Раніше ми писали:
- У Херсоні через "червону зону" адаптивного карантину люди скаржаться на транспортний колапс. Маршрутки не виходять на рейси, а на зупинках із самого ранку величезні черги.
- Влада Харкова також вже попередила місцевих жителів про можливе посилення карантину в місті через погіршення епідеміологічної ситуації.