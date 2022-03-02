Кремль хочет сделать Януковича "президентом Украины" – СМИ

РФ ведет подготовку в Минске / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-президент Виктор Янукович сейчас находится в Минске, в настоящее время Кремль готовит его к спецоперации, сообщает украинская разведка.

Об этом сообщает Украинская правда.

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В СМИ отмечают, что по одному из сценариев его попытаются объявить "президентом Украины" там.

Информация указывает на возможную подготовку Кремлем какой-либо информационной операции или акции по возвращению в Украину экс-президента Януковича или публикации в ближайшее время обращения от его имени к украинскому народу.

Ситуация в Украине 2 марта: