Крещение-2022: как правильно окунуться в прорубь и кому нельзя этого делать

Купание в проруби должно быть безопасным для человека.
Уже совсем скоро Крещение и традиционно люди массово будут купаться в прорубях. Но следует не забывать о главных правилах, соблюдение которых убережет от заболеваний и неприятных последствий празднования.
Новости "Сегодня" собрали главное, что нужно знать перед тем, как погрузиться в прорубь.
Подготовка
В КП "Плесо" рекомендуют готовиться к купанию заранее. Нельзя идти в ледяную воду без предварительного взвешенного и длительного процесса закалки организма.
В воду следует идти исключительно с разрешения квалифицированного врача, которому доверяете, если доктор, учитывая индивидуальные особенности организма, считает возможным "экстремальное купание" и убежден, что риск внезапного проявления или обострения болезней отсутствует.
Где купаться
Локацию для купания нужно выбирать специально обустроенную, где есть специалисты спасательной службы и дежурные медики. Не следует погружаться там, где будете находиться не в поле зрения других людей и где будет отсутствовать возможность быстро оказать медицинскую помощь.
Алкоголь и прорубь
Алкоголь нельзя употреблять ни до, ни после погружения. Алкоголь только создает обманчивый эффект согревания. На самом же деле ускоряет охлаждение организма и увеличивает риск внезапного обострения сердечно-сосудистых заболеваний.
Чай, кофе, горячий бульон разрешены, если нет индивидуальных противопоказаний.
Процесс омовения
Делать это необходимо без резких движений. Входить в воду следует медленно, постепенно, прислушиваясь к организму и самочувствию, но уверенно и сознательно. Важную роль играет эмоциональное спокойствие во время обряда. Сломя голову забегать в воду – запрещено (можно и головой о лед удариться, и опасный стресс для организма получить).
Стоя по пояс в воде, нужно развернуться лицом к берегу и только тогда можно выполнить кратковременные погружения методом приседания.
Ни в коем случае нельзя плавать, хвастаясь продолжительным пребыванием в воде. Это может закончиться трагически.
При нахождении в воде следует следить за возможными замечаниями очередных спасателей и немедленно и безусловно следовать их указаниям.
После омовения
Выходить на берег нужно без спешки и осторожно. Самая распространенная причина травмирования во время праздничных обрядов 19 января является падение в результате скольжение на льду.
Одеться необходимо в теплую свободную одежду. Обтягивающая одежда приводит к ускорению охлаждения.
Можно согреться безалкогольными теплыми напитками, а при необходимости следует зайти в теплое помещение.
Кому нельзя нырять
В Минздраве рекомендуют, что перед тем, как начать плановую закалку организма или разово нырнуть в прорубь, необходимо обязательно посоветоваться с врачом, так как зимнее плавание может вызвать проблемы со здоровьем.
Не ныряйте в прорубь, если у вас:
- воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отиты),
- заболевания сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца с приступами стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, тяжелый коронаросклероз, гипертоническая болезнь ІІ и ІІІ стадии),
- болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит),
- заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты),
- заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз),
- болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит),
- болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема),
- заболевания мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
- заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит),
- кожно-венерические заболевания,
- наличие больших послеожоговых рубцов.
Где можно нырнуть в прорубь в Киеве
В 2022 году такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах по адресам:
- Зона отдыха "Детская", Днепровский район, г. Днепр, Венецианский остров.
- "Венеция", Днепровский район, г. Днепр, остров Долобецкий.
- "Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречное.
- "Наталка 2" (парк).
- "Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская.
- "Предместная Слободка", Днепровский район, г. Днепр, Венецианский остров.
- "Тельбин", Днепровский, ул. Тычины.
- "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга.
- "Троещина", Деснянский р-н, ул. Оноре де Бальзака.
- "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на г. Горенко.
- "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерное.
- "Центральная", Днепровский район, г. Днепр, остров Труханов.
- Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский.
- "Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7.
- "Черторый", Деснянский район, г. Днепр, остров Муромец.
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- Грехи не "смываются"? ПЦУ развеяла миф о купании на Крещение.
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