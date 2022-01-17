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Водохреще-2022: як правильно зануритися в ополонку та кому не можна цього робити

Інна Собора
17 січня, 18:29
Йти у крижану воду заборонено без попередньої тривалої підготовки організму

Купання в ополонці має бути безпечним для людини.

Вже зовсім скоро Водохреще і традиційно люди масово будуть купатися в ополонках. Але слід не забувати про головні правила, дотримання яких вбереже від захворювань та неприємних наслідків святкування.

Новини "Сьогодні" зібрали головне, що потрібно знати перед тим, як зануритися в ополонку.

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Підготовка

У КП "Плесо" рекомендують готуватися до купання заздалегідь. Не можна йти у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.

У воду варто йти виключно з дозволу кваліфікованого лікаря, якому довіряєте, якщо лікар, урахувавши індивідуальні особливості організму, вбачає допустимим "екстремальне купання" і переконаний, що ризик раптового прояву або ж загострення хвороб відсутній.

Де купатися

Локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, де є фахівці рятувальної служби та чергові медики. Не слід занурюватися там, де перебуватимете не у полі зору інших людей і де буде відсутня можливість швидко надати медичну допомогу.

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Алкоголь і ополонка

Алкоголь не можна вживати ні до, ні після занурення. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж, прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.

Чай, кава, гарячий бульйон дозволені, якщо немає індивідуальних протипоказань.

Процес омовіння

Робити це треба без різких рухів. Заходити у воду слід повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено (можна і головою об кригу вдаритися, і небезпечний стрес для організму влаштувати).

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Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.

В жодному разі не можна плавати, вихваляючись тривалим перебуванням у воді. Це може закінчитися трагічно.

Під час перебування у воді варто слідкувати за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконувати їх вказівки.

Після омовіння

Виходити на берег треба без поспіху і обережно. Найпоширенішою причиною травмування під час святкових обрядів 19 січня є послизання на кризі біля урізу води.

Одягтися необхідно у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження.

Можна зігрітися теплими безалкогольними напоями, а при необхідності слід зайти у тепле приміщення.

Кому не можна пірнати

У МОЗ рекомендують, що перед тим, як розпочати планове загартування організму або разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитись з лікарем, оскільки зимове плавання може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:

  • запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),
  • захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),
  • хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),
  • захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),
  • захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),
  • хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),
  • хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),
  • захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
  • захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),
  • шкірно-венеричні захворювання,
  • наявність великих післяопікових рубців.

Де можна пірнути в ополонку в Києві

У 2022 році такі зони працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці за адресами:

  • Зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
  • "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький.
  • "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна.
  • "Наталка 2" (парк).
  • "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.
  • "Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
  • "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини.
  • "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка.
  • "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака.
  • "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка.
  • "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна.
  • "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.
  • Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.
  • "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7.
  • "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.

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