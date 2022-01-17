Водохреще-2022: як правильно зануритися в ополонку та кому не можна цього робити

Купання в ополонці має бути безпечним для людини.
Вже зовсім скоро Водохреще і традиційно люди масово будуть купатися в ополонках. Але слід не забувати про головні правила, дотримання яких вбереже від захворювань та неприємних наслідків святкування.
Новини "Сьогодні" зібрали головне, що потрібно знати перед тим, як зануритися в ополонку.
Підготовка
У КП "Плесо" рекомендують готуватися до купання заздалегідь. Не можна йти у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.
У воду варто йти виключно з дозволу кваліфікованого лікаря, якому довіряєте, якщо лікар, урахувавши індивідуальні особливості організму, вбачає допустимим "екстремальне купання" і переконаний, що ризик раптового прояву або ж загострення хвороб відсутній.
Де купатися
Локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, де є фахівці рятувальної служби та чергові медики. Не слід занурюватися там, де перебуватимете не у полі зору інших людей і де буде відсутня можливість швидко надати медичну допомогу.
Алкоголь і ополонка
Алкоголь не можна вживати ні до, ні після занурення. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж, прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань.
Чай, кава, гарячий бульйон дозволені, якщо немає індивідуальних протипоказань.
Процес омовіння
Робити це треба без різких рухів. Заходити у воду слід повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено і свідомо. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено (можна і головою об кригу вдаритися, і небезпечний стрес для організму влаштувати).
Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.
В жодному разі не можна плавати, вихваляючись тривалим перебуванням у воді. Це може закінчитися трагічно.
Під час перебування у воді варто слідкувати за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконувати їх вказівки.
Після омовіння
Виходити на берег треба без поспіху і обережно. Найпоширенішою причиною травмування під час святкових обрядів 19 січня є послизання на кризі біля урізу води.
Одягтися необхідно у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження.
Можна зігрітися теплими безалкогольними напоями, а при необхідності слід зайти у тепле приміщення.
Кому не можна пірнати
У МОЗ рекомендують, що перед тим, як розпочати планове загартування організму або разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитись з лікарем, оскільки зимове плавання може спричинити проблеми зі здоров'ям.
Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:
- запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),
- захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, важкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),
- хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),
- захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),
- захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),
- хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),
- хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),
- захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
- захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),
- шкірно-венеричні захворювання,
- наявність великих післяопікових рубців.
Де можна пірнути в ополонку в Києві
У 2022 році такі зони працюватимуть у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці за адресами:
- Зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
- "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький.
- "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна.
- "Наталка 2" (парк).
- "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.
- "Предмістна Слобідка", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
- "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини.
- "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка.
- "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака.
- "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка.
- "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна.
- "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.
- Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.
- "Веселка", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7.
- "Чорторий", Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.
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