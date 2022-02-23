Кто из украинских резервистов избежит призыва? Список

В Украине начался призыв резервистов. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 23 февраля в Украине начался призыв оперативного резерва первой очереди. Это солдаты от 18 до 60 лет, которые уже служили раньше и подписали контракт. Однако есть список резервистов, которые не будут призваны.

Об этом сообщил военный комиссар Киевского городского ТЦК и СП Юрий Максимов на брифинге.

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Призываться резервисты будут на срок, не превышающий 365 дней.

Кого не призовут

Согласно украинскому законодательству, призываться не будут:

отец-одиночка или мать-одиночка,

резервисты, у которых есть нетрудоспособные родители или с инвалидностью,

военнообязанные, забронированные на период проведения мобилизации призыва за предприятиями, учреждениями, организациями, имеющими мобилизационные задачи.

Также есть список обстоятельств, по которым резервисты не могут прибыть в территориальные центры комплектования:

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помехи стихийного характера,

тяжелая болезнь или смерть близких людей,

прочие жизненные обстоятельства.

Сколько резервистов планируют призвать

По словам секретаря СНБО, всего в Украине призовут на службу 36 тысяч резервистов. Большинство из них – люди, уже участвовавшие в военных действиях и имеющие опыт.

Данилов подчеркнул, что украинские военные готовы дать отпор в случае вторжения РФ, однако страна делает все, чтобы этого не произошло.

Призыву подлежат резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Солдаты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в воинских частях и по той специальности, в которой они служили раньше и подписали контракт.

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Резервисты Вооруженных сил Украины — это украинцы, добровольно проходящие службу в военном резерве ВСУ и других военных формированиях на основе контракта.

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