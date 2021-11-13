Куда исчез обычный грипп? Развенчиваем популярные мифы о прививках от гриппа

После прививки все равно можно заболеть гриппом / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за COVID-19 про обычный грипп все забыли, но он никуда не исчез. В этом году Украина получила более миллиона доз вакцин от гриппа от трех производителей – привиться можно у семейного врача.

Эксперт Минздрава Оксана Пушкарева развенчала мифы о вакцинации от гриппа, пишет ZAXID.NET.

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Вакцина COVID помогает и при гриппе?

Это миф. Его опроверг глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

А риск смертности во время одновременного инфицирования коронавирусом и гриппом возрастает в два раза.

Можно ли совмещать прививки от ковида и гриппа

Это тоже миф. Министерство здравоохранения решило убрать допустимый интервал, 14 дней до и 14 дней после между двумя вакцинациями и, по рекомендациям НТГЭИ, с 1 октября в Украине разрешили вводить вакцины против других инфекционных болезней в один день с вакциной против коронавируса. Однако укол необходимо делать в разные руки.

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Поздно ли вакцинироваться зимой

И это тоже миф. Оксана Пушкарева говорит, что действительно лучше всего прививаться от гриппа в начале эпидсезона – осенью.

Однако есть риск, что вы заболеете гриппом не осенью, а в феврале или марте, например, поэтому вакцинироваться можно и нужно на протяжении всего эпидсезона.

"Вакцинация в любой период не отягощает течение заболевания, только наоборот", – рассказывает Оксана Пушкарева.

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Можно ли заболеть гриппом после прививки

Да, это правда, однако медики все равно рекомендуют делать прививки. Вакцинация поможет перенести болезнь легче и уберечься от возможных последствий, которые проявляются через несколько недель.

По словам Оксаны Пушкаревой, вероятнее всего, вы сможете заболеть сразу после прививки, когда ваш организм еще не выработал антитела. Однако грипп может привести к осложнениям, таким как болезни почек или сердца, которые проявляются уже после перенесенной болезни. Вакцинация значительно снизит риск возникновения таких осложнений.

Заразиться после прививки вирусом гриппа можно?

Это неправда, хотя этот миф используют противники любой вакцинации. Для прививки от гриппа используют вакцины, содержащие инактивированный штамм вируса гриппа, который не может передавать инфекцию.

Как поясняют в Минздраве, после прививки обычно может повыситься температура или возникнуть боль в мышцах, но эти симптомы являются нормальной реакцией организма на вакцину и проходят через несколько дней. Иммунитет к вирусу гриппа вырабатывается в течение 14 дней. Если в течение этого времени человек заболел, это не может быть связано с прививкой.

Если человек переболел, нужно ли вакцинироваться

Наоборот, нужно, ведь человек мог болеть одним штаммом гриппа, а, как правило, в одном эпидсезоне их несколько. Кроме этого, если человек не тестировался на вирус гриппа, он не может знать наверняка, что это был именно грипп, а не простуда или COVID-19. Обе болезни имеют схожие симптомы.

Отметим, чтобы вакцинироваться от гриппа, необходимо обратиться к своему семейному врачу, после чего купить вакцину в аптеке (в среднем она стоит 500 грн.) и сделать прививку в больнице.

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