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Антибиотики перестанут работать и болезни станут смертельно опасными – Ляшко дал тревожный прогноз

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 ноября, 13:25
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Из-за пандемии коронавируса все больше людей принимают антибиотики, это опасно для лечения болезней в будущем
Виктор Ляшко дал тревожный прогноз относительно антибиотиков.
Виктор Ляшко дал тревожный прогноз относительно антибиотиков. / Фото: Коллаж: Сегодня

На фоне пандемии коронавируса выросли продажи антибиотиков, хоть они и не лечат болезнь. Это несет серьезную опасность – может наступить "постантибиотиковой эра".

Такое заявление сделал министр здравохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

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Он предупреждает – нельзя терять контроль над назначением лечения антибиотиками. Ведь в результате этого через 30 лет число смертей в мире вследствие инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями может достичь 10 млн ежегодно. Сейчас умирают около 700 тысяч.

"Это не картина из фильма ужасов. Это возможное наступление "постантибиотиковой эры". Время, когда антибиотики перестанут работать и любая болезнь, которая сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной", – объяснил Ляшко.

При чем здесь коронавирус

С начала пандемии фиксируют рост продаж антибактеральных препаратов. Но при этом врачи утверждают, что антибиотики не активны по отношению к вирусу.

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"Поэтому COVID-19 не является прямым показанием для назначения антибиотиков. Это оправдано лишь при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции. А установление этих признаков – это прерогатива врача", – добавил министр.

Медики предостерегли от лечения COVID-19 антибиотиками

Безосновательное применение антибиотиков ухудшает ход COVID-19 и замедляет выздоровление. С такой проблемой сталкивается каждый четвертый пациент, которого отправляют в стационар. Антибактериальные препараты "на всякий случай" назначают даже семейные врачи.

По словам медиков, нерациональное применение антибактериальных препаратов будет очень быстро ухудшать ход болезни в случае, когда у пациента действительно будет обнаружена бактериальная инфекция.

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Ранее мы писали:

  • Продажи антибиотиков за год пандемии выросли втрое. Врачи утверждают, что людям нужно бояться не вакцины от коронавируса, а последствий злоупотребления антибиотиками.
  • Колоть ли ребенку антибиотики при ангине – ответил доктор Комаровский.

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