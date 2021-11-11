Антибіотики перестануть працювати і хвороби стануть смертельно небезпечними – Ляшко дав тривожний прогноз

Через пандемію коронавірусу все більше людей приймають антибіотики, це небезпечно для лікування хвороб у майбутньому

Віктор Ляшко дав тривожний прогноз щодо антибіотиків. / Фото: Колаж: Сьогодні

На тлі пандемії коронавірусу зросли продажі антибіотиків, хоч вони й не лікують хворобу. Це несе серйозну небезпеку – може наступити "постантибіотична ера".

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

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Він попереджає – не можна втрачати контроль за призначенням лікування антибіотиками. Адже через 30 років кількість смертей у світі внаслідок інфікування стійкими до антибіотиків бактеріями може досягти 10 млн щорічно. Нині вмирають близько 700 тисяч.

"Це не картина з фільму жахів. Це можливий наступ "постантибіотичної ери". Часу, коли антибіотики перестануть працювати і будь-яка хвороба, яка сьогодні при правильному та зваженому лікуванні антибіотиками проходить майже непомітно, цілком реально може стати смертельно небезпечною" , – пояснив Ляшко.

До чого тут коронавірус

З початку пандемії фіксують зростання продажу антибактеральних препаратів. Але при цьому лікарі стверджують, що антибіотики не активні по відношенню до вірусу .

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"Тому COVID-19 не є прямим показанням для призначення антибіотиків. Це виправдано лише за наявності ознак приєднання бактеріальної інфекції. А встановлення цих ознак – це прерогатива лікаря" , – додав міністр.

Медики застерегли від лікування COVID-19 антибіотиками

Безпідставне застосування антибіотиків погіршує перебіг COVID-19 та уповільнює одужання. З такою проблемою стикається кожен четвертий пацієнт, якого відправляють до стаціонару. Антибактеріальні препарати "про всяк випадок" призначають навіть сімейні лікарі.

За словами медиків, нераціональне застосування антибактеріальних препаратів дуже швидко погіршуватиме перебіг хвороби у разі, коли у пацієнта дійсно буде виявлена бактеріальна інфекція.

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