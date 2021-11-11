Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Болгарія: онлайн 📲 Операція Цифровізація 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич
СЬОГОДНІ Новини України

Антибіотики перестануть працювати і хвороби стануть смертельно небезпечними – Ляшко дав тривожний прогноз

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
11 листопада, 13:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Через пандемію коронавірусу все більше людей приймають антибіотики, це небезпечно для лікування хвороб у майбутньому
Віктор Ляшко дав тривожний прогноз щодо антибіотиків.
Віктор Ляшко дав тривожний прогноз щодо антибіотиків. / Фото: Колаж: Сьогодні

На тлі пандемії коронавірусу зросли продажі антибіотиків, хоч вони й не лікують хворобу. Це несе серйозну небезпеку – може наступити "постантибіотична ера".

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Реклама

Він попереджає – не можна втрачати контроль за призначенням лікування антибіотиками. Адже через 30 років кількість смертей у світі внаслідок інфікування стійкими до антибіотиків бактеріями може досягти 10 млн щорічно. Нині вмирають близько 700 тисяч.

"Це не картина з фільму жахів. Це можливий наступ "постантибіотичної ери". Часу, коли антибіотики перестануть працювати і будь-яка хвороба, яка сьогодні при правильному та зваженому лікуванні антибіотиками проходить майже непомітно, цілком реально може стати смертельно небезпечною" , – пояснив Ляшко.

До чого тут коронавірус

З початку пандемії фіксують зростання продажу антибактеральних препаратів. Але при цьому лікарі стверджують, що антибіотики не активні по відношенню до вірусу .

Реклама

"Тому COVID-19 не є прямим показанням для призначення антибіотиків. Це виправдано лише за наявності ознак приєднання бактеріальної інфекції. А встановлення цих ознак – це прерогатива лікаря" , – додав міністр.

Медики застерегли від лікування COVID-19 антибіотиками

Безпідставне застосування антибіотиків погіршує перебіг COVID-19 та уповільнює одужання. З такою проблемою стикається кожен четвертий пацієнт, якого відправляють до стаціонару. Антибактеріальні препарати "про всяк випадок" призначають навіть сімейні лікарі.

За словами медиків, нераціональне застосування антибактеріальних препаратів дуже швидко погіршуватиме перебіг хвороби у разі, коли у пацієнта дійсно буде виявлена бактеріальна інфекція.

Реклама

Раніше ми писали:

  • Продаж антибіотиків за рік пандемії виросли втричі. Лікарі стверджують, що людям слід боятися не вакцини від коронавірусу, а наслідків зловживання антибіотиками.
  • Чи колоти дитині антибіотики при ангіні – відповів лікар Комаровський.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок

Детальніше
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

149 056

захворіло за тиждень в Україні

-4%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.06

Російський рубль (₽)

0.3681

Євро (€)

30.12

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти