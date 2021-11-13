Куди зник звичайний грип? Розвінчуємо популярні міфи про щеплення від грипу

Після щеплення все одно можна захворіти на грип / Фото: Колаж: Сьогодні

Через COVID-19 про звичайний грип всі забули, але він нікуди не зник. Цього року Україна отримала понад мільйон доз вакцин від грипу від трьох виробників – щепитися можна у сімейного лікаря.

Експерт МОЗ Оксана Пушкарьова розвінчала міфи про вакцинацію від грипу, пише ZAXID.NET.

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Вакцина COVID допомагає і при грипі?

Це міф. Його спростував голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТЕІ) Федір Лапій.

А ризик смертності під час одночасного інфікування коронавірусом та грипом зростає вдвічі.

Чи можна поєднувати щеплення від ковіда та грипу

Це також міф. Міністерство охорони здоров'я вирішило прибрати допустимий інтервал, 14 днів до і 14 днів після двох вакцинацій і, за рекомендаціями НТГЕІ, з 1 жовтня в Україні дозволили вводити вакцини проти інших інфекційних хвороб в один день з вакциною проти коронавірусу. Однак укол необхідно робити у різні руки.

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Чи пізно вакцинуватися взимку

І це також міф. Оксана Пушкарьова каже, що справді найкраще щеплюватися від грипу на початку епідсезону – восени.

Однак є ризик, що ви занедужаєте на грип не восени, а в лютому чи березні, наприклад, тому вакцинуватися можна і потрібно протягом усього епідсезону.

"Вакцинація в будь-який період не обтяжує перебіг захворювання, тільки навпаки", – розповідає Оксана Пушкарьова.

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Чи можна захворіти на грип після щеплення

Так, це правда, проте медики все одно рекомендують робити щеплення. Вакцинація допоможе перенести хворобу легше і вберегтися від можливих наслідків, що виявляються за кілька тижнів.

За словами Оксани Пушкарьової, найімовірніше, ви зможете захворіти відразу після щеплення, коли ваш організм ще не виробив антитіла. Однак грип може призвести до ускладнень, таких як хвороби нирок або серця, які виявляються після перенесеної хвороби. Вакцинація значно зменшить ризик виникнення таких ускладнень.

Заразитися після щеплення вірусом грипу можна?

Це неправда, хоча цей міф використовують супротивники будь-якої вакцинації. Для щеплення від грипу використовують вакцини, що містять інактивований штам вірусу грипу, який не може передавати інфекції.

Як пояснюють у МОЗ, після щеплення зазвичай може підвищитися температура або виникнути біль у м'язах, але ці симптоми є нормальною реакцією організму на вакцину та проходять через кілька днів. Імунітет до вірусу грипу виробляється протягом 14 днів. Якщо протягом цього часу людина захворіла, це не може бути пов'язане із щепленням.

Якщо людина перехворіла, чи потрібно вакцинуватися

Навпаки, потрібно, адже людина могла хворіти на один штам грипу, а, як правило, в одному епідсезоні їх кілька. Крім цього, якщо людина не тестувалась на вірус грипу, вона не може знати напевно, що це був саме грип, а не застуда чи COVID-19. Обидві хвороби мають схожі симптоми.

Зазначимо, щоб вакцинуватися від грипу необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, після чого купити вакцину в аптеці (в середньому вона коштує 500 грн.) і зробити щеплення в лікарні.

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