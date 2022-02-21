Кулеба: Байден и Путин могут договориться по Украине

От переговоров Путина и Байдена может зависеть урегулирование ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Брюсселе об ожиданиях от возможного саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, пишет УНИАН.
По его словам, он провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который рассказал ему об инициативе провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным.
"Мы приветствуем эту инициативу. Мы верим, что стоит использовать каждое усилие, направленное на дипломатическое решение", – сказал Кулеба.
Кулеба рассказал, что госсекретарь заверил его в том, что во время возможной встречи Байдена и Путина" никакие решения не будут приниматься за спиной Украины".
Также он выразил надежду, что оба президенты выйдут из комнаты (переговоров) с договоренностью о том, что Россия выводит свои силы из Украины.
Министр отметил, что это будет четким свидетельством, что Россия готова к деэскалации.
Переговоры президентов
В воскресенье, 20 февраля, французский лидер провел несколько телефонных переговоров из-за ситуации в Украине. За последние сутки он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным (два раза), с президентом Украины Владимиром Зеленским, с президентом США Джо Байденом, с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Кроме того, Эммануэль Макрон предложил провести саммит между президентами России и США. Путин и Байден согласились на это.
Премьер-министр Великобритании считает, что переговоры президента России Владимира Путина с французским лидером Макроном дают надежду на то, что РФ готова к поиску дипломатического разрешения ситуации.
Вопрос по Донбассу остается не решен
- 10 февраля, в Берлине состоялась очередная "нормандская встреча" советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Переговоры продолжались почти девять часов, но не привели к подписанию общего документа. Камнем преткновения стал пункт Минских соглашений об особом статусе Донбасса.
- Российская сторона настаивает, чтобы украинские власти обсудили предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.
- Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых "ЛНР" и "ДНР".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений.