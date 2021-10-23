Ленин и Сталин. Украинский телеканал показал советские фильмы с пропагандой коммунизма

В эфире транслировали советские фильмы / Фото: Коллаж: Сегодня

На украинском государственном телеканале "ДОМ" транслируют советские фильмы с пропагандой коммунизма. Зрители были возмущены этим фактом.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.

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"Это не российское телевидение. Это на государственном телеканале "ДОМ" постоянно транслируют советские фильмы с пропагандой коммунизма и Ленина/Сталина", – написал он.

Стерненко написал пост в соцсети / Фото: Telegram

В Украине изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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