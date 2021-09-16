Нацсовет просит суд лишить телеканал "Наш" лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ 365".
Об этом сообщает окружной административный суд Киева.
Ранее Нацсовет обращался в суд с иском на телеканал "НАШ 365". Всё из-за того, что на телеканале присутствует разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире.
Сейчас суд решает вопрос об открытии дела по данному административному иску.
Напомним, в программе "Важное" от 28 июля было интервью экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко. Она называла большим преступлением то, что в Украине "не признают в принципе русскоязычных граждан как людей".
В 2020 году телеканал "Наш" выпустил антиукраинский ролик ко Дню Независимости Украины под названием "Наша (не) зависимость", а также в прямом эфире устроил опрос: стоит ли давать президенту России Владимиру Путину Нобелевскую премию мира, опубликовав результат, что 76% зрителей телеканала считает, что надо.
Ранее мы сообщали:
- 19 августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение проверить телеканал "Наш" из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об "ущемлении" русскоязычных.
- Решение СНБО о санкциях по поводу нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZІK и NewsOne), поддержал президент Владимир Зеленский.
- В Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака и заблокировать вещание телеканалов"112", NewsOne и ZIK.