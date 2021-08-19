Нацсовет может через суд лишить лицензии телеканал "Наш"

По данным регулятора, в эфире телеканала "Наш" не первый раз заметили разжигание вражды

Регулятор обратил внимание на программу о "притеснении" русскоязычных / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 19 августа, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение проверить телеканал "Наш" из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об "ущемлении" русскоязычных.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Проверка состоится с 6-го по 17 сентября. Ее инициировали из-за передачи "Важное" от 28 июля. В ней обсуждали установление мира на территории Украины. В ней было интервью Бондаренко, в котором она называла большим преступлением то, что в Украине "не признают в принципе русскоязычных граждан как людей".

"Это не народ, не народность, это не меньшинство, это не община, это непонятно кто... Заметьте – не русскоязычные забирали права в украиноязычных граждан, а всегда это было в отношении русскоязычных граждан. То есть всегда ущемляли права только одной большой языковой общины... Пока нам будут всякие Кремени (языковой омбудсмен. – "Сегодня") рассказывать о том, что все должны говорит только на одном языке, у нас просто страны не останется. У нас не останется тех, кто должен говорит на этом языке. Вымрем все, как мамонты", – заявлял она.

В Нацсовете считают, что заявления экс-нардепа содержат предвзятую, необъективную информацию, приписывание украиноязычным гражданам действий, направленных на лишение прав и дискриминации граждан Украины, которые пользуются русским языком. Они увидели в таких словах признаки разжигания национальной вражды по отношению к гражданам, которые владеют и пользуются украинским языком.

"В контексте вооруженной агрессии Российской Федерации и оккупации отдельных территорий Украины такие действия могут способствовать геополитическим намерениям агрессора, оправданию территориальной экспансии намерениями "защитить" права "русскоязычного населения" Украины и идеологии полномасштабного вторжения в Украину", – считают в Нацсовете.

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По данным регулятора, в эфире телеканала "Наш" не первый раз заметили разжигание вражды. Говорят, что телеканал не устраняет нарушения, поэтому Нацсовет планирует обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию на вещание.

Напомним, ранее у офиса телеканала "НАШ" прошел протестнационалистов под названием "Добьем гнид" с требованием закрыть данный телеканал. Члены националистической организации предприняли попытку штурма здания.

Ранее мы писали, что решение СНБО о санкциях по поводу нардепа Тараса Козака, которому принадлежит медиахолдинг "Новости" ("112", ZІK и NewsOne), поддержал президент Владимир Зеленский.

В то же время в Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции против нардепа Тараса Козака и заблокировать вещание телеканалов "112", NewsOne и ZIK.