Летали в Крым: СБУ арестовала 13 российских самолетов

СБУ арестовала 13 самолетов, которые незаконно летали в Крым. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины арестовала 13 пассажирских самолетов, которые принадлежат российскому авиаперевозчику АО "Авиакомпания Смартавиа". Они незаконно летали на временно оккупированный Крым.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированный полуостров Крым. Так они действовали несмотря на правила заграничных перелетов – авиаперевозчик незаконно перевозил людей через государственную границу Украины.

В результате СБУ наложила арест из-за уголовного производства по статьям Уголовного кодекса Украины:

Государственная измена

Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины

Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее

Момент приобретения права собственности по договору

Сейчас 37 авиакомпаний России регулярно перевозят пассажиров в оккупированный Крым, нарушая законы Украины. Арест и следственные действия дадут возможность ограничить полеты этих самолетов в европейские страны.

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