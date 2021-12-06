Літали до Криму: СБУ заарештувала 13 російських літаків

СБУ заарештувала 13 літаків, які незаконно літали до Криму. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України заарештувала 13 пасажирських літаків, що належать російському авіаперевізнику АТ "Авіакомпанія Смартавіа". Вони незаконно літали на тимчасово окупований Крим.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Літаки порушили порядок в'їзду та виїзду на тимчасово окупований півострів Крим. Так вони діяли попри правила закордонних перельотів – авіаперевізник незаконно перевозив людей через державний кордон України.

У підсумку СБУ наклала арешт через кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу України:

Державна зрада

Незаконне переправлення осіб через державний кордон України

Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Момент набуття права власності за договором

Наразі 37 авіакомпаній Росії регулярно перевозять пасажирів до окупованого Криму, порушуючи закони України. Арешт та слідчі дії дозволять обмежити польоти цих літаків до європейських країн.

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