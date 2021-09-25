Самолеты России вторглись в район военных учений ВСУ

Инцидент произошел в акватории Черного моря

Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс. Коллаж "Сегодня".

Россия совершила очередную провокацию против Украины – направила свои самолеты-разведчики в район учений ВСУ с проведением боевых стрельб зенитных войск.

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

Что произошло

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Инцидент произошел в акватории Черного моря. Там проводили боевые стрельбы зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ. В запретную зону залетели российские самолеты-разведчики типа Су-24МР и Ил-20.

"Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты," – говорится в сообщении.

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Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо. Устраивая провокации, они подвергают опасности собственных военных летчиков.

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