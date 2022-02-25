Лицо "русского мира": военный РФ радуется обстрелам из "Градов" в сторону Мариуполя (видео)

Российский военный сам себя снимал на видео / Коллаж "Сегодня"

В Сети появилось видео российского солдата, который делает селфи-видео на фоне обстрела "Градами" в сторону украинского города Мариуполь.

Об этом сообщает ВСУ.

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"Лицо "русского мира". Урод улыбается на фоне стрельбы из "Градов" в сторону украинского города Мариуполь. Вот только в плену они почему-то не так веселы и клянутся, что ехали не на войну, а на "учение"", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 25 февраля

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