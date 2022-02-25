Обличчя "русского мира": військовий РФ радіє обстрілу з "Градів" у бік Маріуполя (відео)

Російський військовий сам себе знімав на відео / Колаж "Сьогодні
У Мережі з'явилося відео російського солдата, що робить селфі-відео на тлі обстрілу "Градами" у бік українського міста Маріуполь.
Про це повідомляє ВСУ.
"Обличчя "русского мира". Виродок усміхається на тлі стрілянини з "Градів" у бік українського міста Маріуполь. Ось тільки в полоні вони чомусь не такі веселі і клянуться, що їхали не на війну, а на "навчання"", – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 25 лютого
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