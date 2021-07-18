Ливни с грозами и невыносимая жара: где в Украине резко поменяется погода (карта)

В воскресенье, 12 июля, некоторые регионы Украины зальет дождями. Днем температура будет колебаться в пределах +31-33 градусов, а ночью столбики термометров покажут от +19 до +20.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе синоптики прогнозируют мощные ливни с грозами, температура днем ожидается от +29 до +31. В то же время ночью жара спадет до отметки +18-20 градусов.

На севере Украины также ожидаются осадки. При этом температура может достигать отметки +34 днем, а ночью +23.

В восточных регионах Украины дождей синоптики не прогнозируют, при этом будет настоящая жара – днем ожидается от +34 до +36 градусов, а ночью столбики термометров покажут до +22.

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На юге страны также погода сохранится сухой, однако температура будет достаточно высокой. Днем ожидается от +32 до +35 градусов, а ночью температура спадет до +25.

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

А в Украину идет пылевая буря из Сахары – смотрите об этом подробнее в нашем сюжете: