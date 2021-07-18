Зливи з грозами і нестерпна спека: де в Україні різко зміниться погода (карта)

У східних регіонах країни синоптики прогнозують температуру до +36

У неділю, 12 липня, деякі регіони України заллє дощами. Вдень температура коливатиметься в межах +31-33 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від +19 до +20.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході синоптики прогнозують потужні зливи з грозами, температура вдень очікується від +29 до +31. Водночас вночі спека спаде до позначки +18-20 градусів.

На півночі України також очікуються опади. При цьому температура може сягати позначки +34 вдень, а вночі +23.

У східних регіонах України дощів синоптики не прогнозують, при цьому будеть справжня спека – вдень очікується від +34 до +36 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть до +22.

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На півдні країни також погода збережеться суха, проте температура буде досить високою. Вдень очікується від +32 до +35 градусів, а вночі температура спаде до +25.

Тим часом найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань нам в інтерв'ю розповів, якою буде погода до кінця липня, чого чекати в серпні, восени і навіть наступної зими. Крім того, він повідав секрети того, як визначає погоду без метеозондів та іншої сучасної техніки.

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