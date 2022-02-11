Лучше остаться дома. В Украине разбушуется непогода

В Украине будет плохая погода. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине на выходных может сильно ухудшиться погода. Синоптики предупреждают о гололеде и ветре.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Где разбушуется непогода?

По информации Укргидрометцентра, 12 февраля на дорогах, кроме южной части, будет гололед, а ночью в Карпатах выпадет снег.

Ночью в западных областях, днем в центральных и южных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и I уровень опасности – желтый.

В Киеве и Киевской области 12 и 13 февраля на дорогах также образуется гололед и I уровень опасности – желтый.

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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение погоды, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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