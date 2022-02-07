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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Карпатах бушуют снежные фонтаны – туристов просят сидеть дома (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 февраля, 10:50
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До конца суток синоптики прогнозируют сильные вьюги и ветер до 22 метров в секунду

Опасные снежные фонтаны больше суток свирепствуют в Карпатах. Их возле снежных карнизов образуют сильные ветра – рассказывают спасатели, и призывают туристов не ходить в горы.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

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В Карпатах до конца суток прогнозируют сильные вьюги и ветер до 22 метров в секунду. Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий по всей территории Украины.

В западных областях прогнозируется гололед и небольшой мороз, на севере – снег с дождем. На остальной территории осадков не предусматривают, а уже к концу недели потеплеет.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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