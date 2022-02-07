У Карпатах вирують снігові фонтани – туристів просять сидіти вдома (відео)

До кінця доби синоптики прогнозують сильні завірюхи та вітер до 22 метрів за секунду

Небезпечні снігові фонтани понад добу лютують у Карпатах. Їх біля снігових карнизів утворюють сильні вітри – розповідають рятувальники та закликають туристів не ходити в гори.

Про це йдеться у випуску "Сьогодні".

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У Карпатах до кінця доби прогнозують сильні завірюхи та вітер до 22 метрів за секунду. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на всій території України.

У західних областях прогнозується ожеледиця та невеликий мороз, на півночі – сніг з дощем. На решті території опадів не передбачають, а вже до кінця тижня потеплішає.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки й змінювати їх дозування.