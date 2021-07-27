Ляшко: Досрочные выборы – единственная возможность изменить антисоциальную политику власти

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. / Фото: facebook.com/O.Liashko

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко считает, что члены партии "Слуга народа" завели Украину в тупик за последние два года. Выход из него, по мнению политика, только один – досрочные парламентские выборы.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

""Слуги" за два прошедших года продемонстрировали обществу абсолютную некомпетентность и патологическую неспособность решать проблемы украинцев. Они завели Украину в тупик! Выход из него только один: досрочные парламентские выборы, формирование нового правительства и новая социально-экономическая политика – единственная альтернатива провальной политике нынешней власти", – сказал политик.

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Ранее мы сообщали, что Ляшко заявил, что коррупционные решения НКРЭКУ в интересах трейдеров/спекулянтов загоняют в большие убытки и банкротство национальные энергомпании.

Также напомним, ранее Олег Ляшко неоднократно выступал за прекращение импорта белорусской электроэнергии, заявляя, что отечественные электростанции способны полностью обеспечить потребности украинцев и бизнеса.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: