Ляшко: Дострокові вибори – єдина можливість змінити антисоціальну політику влади

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко. / Фото: facebook.com/O.Liashko

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вважає, що члени партії "Слуга народу" завели Україну в глухий кут за останні два роки. Вихід з нього, на думку політика, тільки один – дострокові парламентські вибори.

Про це Ляшко написав на своїй сторінці в Facebook.

""Слуги" за два минулі роки продемонстрували суспільству абсолютну некомпетентність і патологічну нездатність вирішувати проблеми українців. Вони завели Україну в глухий кут! Вихід із нього лише один: дострокові парламентські вибори, формування нового уряду і нова соціально-економічна політика як єдина альтернатива провальній політиці нинішньої влади", – сказав політик.

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Раніше ми повідомляли, що Ляшко заявив, що корупційні рішення НКРЕКП в інтересах трейдерів/спекулянтів заганяють у великі збитки та банкрутство національні енергомпанії.

Також нагадаємо, раніше Олег Ляшко неодноразово виступав за припинення імпорту білоруської електроенергії, заявляючи, що вітчизняні електростанції здатні повністю забезпечити потреби українців і бізнесу.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: